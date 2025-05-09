Братислава, 9 мая, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Отказ стран Прибалтики дать разрешение самолетам зарубежных лидеров пролететь в Россию через территорию своих стран противоречит нормам Европейского союза. Об этом заявил журналистам словакский депутат европарламента Любош Блага.

Global Look Press Любош Блаха

«Эстония, Латвия и Литва решили, что они не разрешат нам — я имею в виду премьер-министра Роберта Фицо и его делегацию — пролететь через их территорию. Это просто смешно. Это противоречит всем правилам Европейского союза, НАТО и другим нормам. Они просто сказали «нет», — отметил политик.

Ранее самолёт Фицо не пропустили страны Прибалтики. В итоге вечером 8 мая он прилетел в Москву. Он назвал решение властей Эстонии попыткой сорвать его визит в Москву. Политик подтверждал намерение приехать в Москву на парад Победы ещё в октябре 2024 года. Тогда Фицо заявлял, что считает честью и личным долгом присутствовать в столице России в день 80-летия Победы.

Также Литва и Латвия не пропустили самолёт президента Сербии Александра Вучича на пути в РФ, а спецборт на пути в Москву сделал вынужденную посадку в Баку. Глава государства прибыл в российскую столицу 7 мая.

Как передавало ИА Регнум, в апреле глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером является Фицо. Также члены Еврокомиссии высказали угрозы и в адрес Вучича. Оба лидера заявили, что не изменят своего решения.

Поздно вечером 8 мая Вучич и Фицо вместе сняли видео на Красной площади и опубликовали его в соцсетях.