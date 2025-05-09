Пхеньян, 9 мая, 2025, 16:46 — ИА Регнум. В Курской области установят памятники в честь бойцов Корейской народной армии. Их откроют в освобожденных от украинских формирований городах и селах. Об этом на приеме по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российском посольстве сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

РИА Новости/ Министерство обороны РФ

Дипломат отметил, что подвиги героев КНДР навечно останутся в сердцах российского народа.

«Не сомневаемся, пройдет совсем немного времени, и в освобожденных городах и селах будут воздвигнуты прекрасные обелиски корейским героям, а восстановленные улицы и площади будут названы их именами, именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и сердцах народа России», ― процитировало посольство в Telegram-канале Мацегору.

Посол напомнил, что президент России Владимир Путин высоко оценил мужество, самоотверженность и боеспособность корейских военных и выразил глубокую благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и корейскому народу.

Монцегора добавил, что операция в Курской области стала доказательством всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзнических отношений между Россией и КНДР.

Как передавало ИА Регнум, военные КНДР внесли вклад в успех операции по освобождению Курской области. О полном вытеснении Вооруженных сил Украины с территории региона начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ 26 апреля.

Российский лидер поблагодарил председателя КНДР и военнослужащих Корейской народной армии за помощь в разгроме противника. Он подчеркнул, что участие КНДР в освобождении российской территории соответствует международному праву и Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между государствами.

Лидер КНДР в свою очередь назвал священной миссией участие страны в освобождении курского приграничья от украинских захватчиков, а участвовавших в этом корейских бойцов — героями. Они боролись за справедливость, подчеркнул глава государства.

Центральное телеграфное агентство Кореи 28 апреля сообщило, что в честь военнослужащих КНДР, принимавших участие в операции по освобождению Курской области, в Пхеньяне установят памятник боевой славы. По словам Ким Чен Ына, памятник военным подвигам восславит героизм «гордых сыновей» Народно-Демократической Республики.

Песков не исключил, что бойцы Народной армии КНДР, помогавшие в освобождении приграничья Курской области от ВСУ, будут удостоены российских наград.

9 мая в Москве военные из КНДР приняли участие в торжествах по случаю 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. На торжественном параде присутствовали командиры подразделений Корейской Народно-Демократической Республики, участвовавшие в освобождении Курской области. После парада они поздравили Путина с Днем Победы. Российский лидер в свою очередь передал наилучшие пожелания всем бойцам из КНДР.