Хайфа, Израиль, 9 мая, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Участники шествия «Бессмертного полка» в Израиле дали отпор проукраинскому активисту, сбросив его в фонтан. Об этом сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».

Кадр из видео

Судя по опубликованным кадрам, провокатор поднял транспарант, обвиняющий Россию в агрессии против Украины. При этом он апеллировал к «памяти дедов».

Участники акции возмутились его действиями, один из них столкнул мужчину в фонтан. Спутники украинца помогли ему выбраться из воды.

«Вон отсюда! Вы что пришли сюда, бандеровцы?» — обратились участники «Бессмертного полка» к оппонентам.

В публикации говорится, что инцидент произошел 9 мая в Хайфе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая украинские активисты-провокаторы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Они размахивали сине-желтыми флагами и по-украински скандировали националистические лозунги. Их попытки оказались тщетны — более ста участников акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, начав шествие от парка Лафайет-сквер возле администрации президента США. Многие участники пришли с подготовленными флагами, баннерами и портретами своих родственников — участников войны. Подобная акция состоялась в Вашингтоне впервые за шесть лет.