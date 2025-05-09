Брюссель, 9 мая, 2025, 16:38 — ИА Регнум. НАТО не обещало Украине членство в альянсе как часть мирного соглашения по завершению конфликта с Россией, заявил 9 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Global Look Press

Вступление Украины в НАТО — это вопрос «на более долгосрочную перспективу», сказал Рютте в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Журналисты спросили, поддерживают ли Рютте и Мерц приглашение Украины в военный блок как часть гарантий безопасности после завершения конфликта.

«НАТО обещало Украине необратимый путь [в альянс], но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения. Мы считаем, что это вопрос на более долгосрочную перспективу», — сказал генсек НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева войти в НАТО. Ранее он также отмечал, что Украина никогда не станет частью военного блока.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что Кремль удовлетворён заявлениями США о невозможности членства Украины в НАТО. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отмечал, что Рютте стоит прислушаться к словам руководителей США и перестать говорить о вступлении Украины в НАТО.

В Москве ранее отмечали, что конфликт на Украине может быть решён мирным путём при устранении его первопричин и учёте интересов России, в противном случае спецоперация будет продолжена.

Президент Владимир Путин указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.