Москва, 9 мая, 2025, 16:43 — ИА Регнум. На интронизации папы римского Льва XIV будет представлена российская сторона. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Global Look Press

Ранее пресс-служба Святого престола сообщила, что церемония интронизации нового папы римского состоится 18 мая. В этот день понтифик обратится к верующим с первой воскресной проповедью, а 21 мая он проведет всеобщую аудиенцию.

«Поздравили сразу. Сейчас подберем кандидатуру», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая конклав Римско-католической церкви избрал нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Это первый американец, ставший главой Католической церкви. Папу римского выбирали 133 кардинала Католической церкви.

Президент России Владимир Путин в тот же день поздравил Льва XIV с избранием. Он выразил уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей. Российский лидер пожелал папе успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии, доброго здоровья и благополучия.

Историк-ватиканист Алексей Юдин отметил в разговоре с ИА Регнум, что Лев XIV, вероятно, продолжит курс прошлого понтифика Франциска. У него есть достаточный опыт в «наведении мостов», и именно к этому новый понтифик уже призвал католиков. Речь нового папы, добавил эксперт, — не политическое заявление, но призыв именно с помощью религии достигать гармонии, конкретная идея, чтобы заново строить мир.