Ватикан, 9 мая, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, избранный новым папой римским, принял имя Лев XIV в честь предшественника Льва XIII, также жившего в эпоху революционных перемен. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica, ссылаясь на сербского кардинала, архиепископа Белграда Ласло Немета.

Global Look Press

После конклава состоялся ужин кардиналов с новым понтификом, по завершении которого Лев XIV заявил, что намерен сосредоточиться на вопросах социального порядка в современном мире, переживающем цифровую революцию.

«Мне выпала честь сидеть с ним за одним столом, и мы спросили о выборе имени. Это очень интересно. Он сказал, что мы живем во времена новой революции», — поделился кардинал Немет.

Он напомнил, что на рубеже XIX и ХХ веков, когда жил Лев XIII, произошла индустриальная революция. Сегодня, как и тогда, существует серьезная проблема с рабочими местами. Из-за новых технологий потребность в работниках сокращается, пояснил священник.

«До сих пор был Франциск, который говорил с волками. Теперь у нас есть Лев, который прогонит волков», — также заявил Немет изданию, напомнив историю святого Франциска Ассизского, который укротил огромного волка.

Как сообщало ИА Регнум, Прево — первый американец, ставший понтификом. Его 8 мая выбрали 133 кардинала Католической церкви. Выступая с первой речью, новый папа римский поблагодарил своего предшественника, папу Франциска, и призвал католиков строить мосты диалога для достижения мира.

Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, скончался 21 апреля в результате продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Историк-ватиканист Алексей Юдин отметил в разговоре с ИА Регнум, что Лев XIV, вероятно, продолжит курс Франциска. У него есть достаточный опыт в «наведении мостов», и именно к этому понтифик уже призвал католиков. Речь нового папы, добавил эксперт, — не политическое заявление, но призыв именно с помощью религии достигать гармонии, конкретная идея, чтобы заново строить мир.