Москва, 9 мая, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран подпишут ряд соглашений и обсудят ситуацию по урегулированию украинского конфликта.

Лула да Силва прибыл в Москву 7 мая для участия в памятных мероприятиях в честь юбилея 80-летия Победы в Великой Отечественной войне​​​.

Кроме того, как писала бразильская газета Metrоpoles, ссылаясь на источники, бразильский лидер проигнорировал приглашение украинских властей посетить Киев перед поездкой в Москву. Как писало другое издание — O Globo — администрация президента Бразилии намерена взять на себя роль посредника в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По словам источников издания, в Бразилии считают, что США не сумели выполнить свои обещания по урегулированию конфликта. Также они ожидают, что в ходе визита в Москву бразильский лидер сообщит Путину о своих планах.

Как передавало ИА Регнум, на параде Победы в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

После парада состоялись традиционное совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.