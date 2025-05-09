Киев, 9 мая, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась в Службу безопасности Украины (СБУ) после того, как другой парламентарий Максим Бужанский поздравил жителей страны с 9 Мая. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Global Look Press

«Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют», — возмутилась она.

Бужанский поздравил украинцев с 9 Мая, несмотря на указ главы киевского режима Владимира Зеленского о замене Дня Победы на День Европы.

Как передавало ИА Регнум, с 2023 года на Украине официально не празднуют День Победы 9 мая. Вместо этого праздник перенесли на 8 мая и называли «Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», хотя таковая закончилась 2 сентября 1945 года.

15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Зеленского праздновать День Победы демонстрацией неуважения к памяти его деда — участника Великой Отечественной войны. Он добавил, что эта ситуация подтверждает правоту позиции России и действий президента РФ Владимира Путина.