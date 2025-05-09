Москва, 9 мая, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Москва не будет реагировать на попытки стран Евросоюза учредить так называемый «трибунал» против России, заявил 9 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее 9 мая во Львове министры иностранных дел 20 стран Евросоюза подписали декларацию о создании специального «трибунала» против России «за вторжение на Украину». Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что «трибунал» будет создан в рамках Совета Европы и будет официально запущен в Люксембурге на следующей неделе, 12–18 мая.

«Мы не реагируем на это», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года резолюцию о создании такого «трибунала» принял Европарламент. В МИД РФ тогда заявили, что Запад пытается переложить вину за конфликт на Украине на Россию, чтобы отвлечь внимание от собственной ответственности.

В апреле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после завершения военной спецоперации на Украине необходимо будет создать международный трибунал и провести аналог Нюрнбергского процесса над киевским режимом и теми, кто ему помогал.

Правоохранительные органы России ранее возбудили сотни уголовных дел по фактам преступлений, совершённых ВСУ в отношении мирных граждан РФ. По части из них уже вынесены приговоры.

Кроме того, международный общественный трибунал по преступлениям украинских формирований и их пособников в апреле представил отчет, в котором привёл доказательства, что боевики ВСУ системно убивали мирных жителей Курской области.