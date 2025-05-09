Москва, 9 мая, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева 9 мая рассказала в своём Telegram-канале, что побывала на параде Победы в Москве, и назвала его одним из самых зрелищных событий в жизни.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Особые эмоции вызвал момент, когда в небе Москвы появились истребители, окрасившие небо в цвета российского триколора — у меня перехватило дух!» — написала Валиева.

Она отметила, что День Победы — всенародный праздник, который объединяет все поколения в России. Подвиг ветеранов навсегда останется в сердцах граждан России, добавила Валиева.

За парадом Победы на Красной площади наблюдали и многие другие деятели культуры и искусств, общественные деятели из России и ряда иных стран, в том числе американский актер Стивен Сигал, сербский режиссер Эмир Кустурица, актёр Владимир Машков и другие.

Как передавало ИА Регнум, торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

По площади прошли парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Затем проследовала военная техника ― танки, комплексы С-400, РСЗО «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем.

Затем над Москвой пролетела группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского триколора. Завершился парад под песню «День Победы».

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.