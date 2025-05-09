Бишкек, 9 мая, 2025, 15:56 — ИА Регнум. В Бишкеке в шествии «Бессмертного полка», по разным оценкам, приняли участие от почти 30 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные МВД Киргизии.

ИА Регнум Шествие «Бесмертного полка» в Бишкеке

«Точное количество участников акции назвать сложно, поскольку по пути движения колонны кто-то к ней присоединялся, кто-то, наоборот, уходил. Но, по нашим оценкам, в шествии приблизительно приняли участие почти 30 тыс. человек», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

По его данным, попыток нарушения общественного порядка во время акции зафиксировано не было.

В этом году шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке прошло в девятый раз. Как рассказал ИА Регнум один из участников шествия, у жителей Бишкека к «Бессмертному полку» особое отношение, праздник любят и берегут как общую ценность. У движения «Бессмертный полк — Кыргызстан» есть даже свой гимн, который написал композитор и певец Игорь Черников. И поют его не только взрослые, но и дети — в школах.

«По предварительным данным, в этом году в колонны «Бессмертного полка» встали около 40 тысяч горожан. Несмотря на усложненный маршрут, никакой давки, ссор и провокаций. Люди шли плечом к плечу, пели песни военных лет, помогали друг другу, когда кто-то уставал. В этот раз отважились пройти маршрутом памяти не только родители с малышами, но и люди, которые могут передвигаться только в колясках», — сообщил ИА Регнум один из активистов.

По его словам, в мэрии киргизской столицы постарались над организацией Дня Великой Победы 9 мая: каждом шагу в Бишкеке в этот день звучат концерты, горожане поют песни военных лет.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне к акции «Бессмертный полк» присоединятся жители почти 100 стран мира. По ее словам, «Бессмертный полк» уже прошел в десятке стран. Захарова добавила, что ряд стран Западной Европы ставят препоны для проведения памятных мероприятий.

Кроме того, в этом году, помимо очного, состоялось и цифровое шествие в обновлённом формате: в нем принимают участие более двух миллионов человек, которые подали заявки на участие в проекте и загрузили истории героев своих семей для участия в шествии. Анкеты модерировали свыше пяти тысяч добровольцев и историков.