«Бессмертный полк» в Бишкеке собрал десятки тысяч человек
В Бишкеке в шествии «Бессмертного полка» приняли участие до 40 тыс. человек
Бишкек, 9 мая, 2025, 15:56 — ИА Регнум. В Бишкеке в шествии «Бессмертного полка», по разным оценкам, приняли участие от почти 30 тыс. до 40 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные МВД Киргизии.
«Точное количество участников акции назвать сложно, поскольку по пути движения колонны кто-то к ней присоединялся, кто-то, наоборот, уходил. Но, по нашим оценкам, в шествии приблизительно приняли участие почти 30 тыс. человек», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
По его данным, попыток нарушения общественного порядка во время акции зафиксировано не было.
В этом году шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке прошло в девятый раз. Как рассказал ИА Регнум один из участников шествия, у жителей Бишкека к «Бессмертному полку» особое отношение, праздник любят и берегут как общую ценность. У движения «Бессмертный полк — Кыргызстан» есть даже свой гимн, который написал композитор и певец Игорь Черников. И поют его не только взрослые, но и дети — в школах.
«По предварительным данным, в этом году в колонны «Бессмертного полка» встали около 40 тысяч горожан. Несмотря на усложненный маршрут, никакой давки, ссор и провокаций. Люди шли плечом к плечу, пели песни военных лет, помогали друг другу, когда кто-то уставал. В этот раз отважились пройти маршрутом памяти не только родители с малышами, но и люди, которые могут передвигаться только в колясках», — сообщил ИА Регнум один из активистов.
По его словам, в мэрии киргизской столицы постарались над организацией Дня Великой Победы 9 мая: каждом шагу в Бишкеке в этот день звучат концерты, горожане поют песни военных лет.
Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в год юбилея Победы в Великой Отечественной войне к акции «Бессмертный полк» присоединятся жители почти 100 стран мира. По ее словам, «Бессмертный полк» уже прошел в десятке стран. Захарова добавила, что ряд стран Западной Европы ставят препоны для проведения памятных мероприятий.
Кроме того, в этом году, помимо очного, состоялось и цифровое шествие в обновлённом формате: в нем принимают участие более двух миллионов человек, которые подали заявки на участие в проекте и загрузили истории героев своих семей для участия в шествии. Анкеты модерировали свыше пяти тысяч добровольцев и историков.