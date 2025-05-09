Москва, 9 мая, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Фестиваль «Московская весна Победы» будет проходить в столице до 11 мая. Посетители смогут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО), а также юных жителей новых регионов России.

Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

«Мы рады, что горожане активно участвуют в сборе помощи на всех фестивальных площадках. Важно, чтобы товары были новыми, упакованными и с бирками», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Она добавила, что собранные вещи к отправке готовят волонтеры.

Для участников СВО приносят предметы личной гигиены, носки, стельки, угощения к чаю, а для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей — игрушки, конструкторы, книги, наборы для творчества и сладости.

Кроме того, москвичи могут передать посылки подопечным зооприютов на приграничных территориях, в том числе сухой и влажный корм, поводки, наполнители, а также средства для мытья и дезинфекции питомцев.

Передать подарки можно в «Домиках добра» проекта «Москва помогает». Они принимают посетителей на фестивальных площадках ежедневно с 11:00 до 21:00.