Москва, 9 мая, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Возможное назначение экс-главы МИД Германии Анналены Бербок председателем Генассамблеи ООН не окажет практического влияния на международную обстановку. Об этом заявил в разговоре с ИА Регнум доцент кафедры Европейского права МГИМО, политолог Николай Топорнин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее представители российской дипломатии крайне резко прокомментировали выдвижение Берлином Бербок на высший пост в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. В частности, первый заместитель постпреда РФ при Организации Дмитрий Полянский припомнил ей «оголтелую русофобию» и выразил сомнения в её беспристрастности. А официальный представитель МИД России Мария Захарова прежде отмечала, что Бербок недостаточно компетентна, и, кроме того, её дед был нацистом.

Председателя ГА ООН выбирают всего лишь на год. В последние десятилетия сроки отсчитываются по большей части с осени: если Бербок и займёт пост, то, вероятно, не раньше сентября.

Кандидатов в председатели на ротационной основе выдвигает одна из пяти групп стран: африканских, азиатских, восточноевропейских, государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Западной Европы и других (это одна категория). Именно от последней группы Германия предложила Бербок. Постоянные члены Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) не имеют права выдвигать своих ставленников.

В задачи председателя ГА входит руководство работой ассамблеи, поддержание порядка на заседаниях. В остальном же решения органа, даже если порождают медийный резонанс, могут не возыметь практического эффекта, так как носят рекомендательный характер. Конкретные шаги предпринимает Совет Безопасности, но его работа затруднена наличием у каждого из пяти постоянных членов права вето.

«Председатель ГА — протокольно важная должность, конечно, она наделяет человека статусом. Но на практике полномочия и впрямь ограничены. Это по сути лишь организационные, процедурно-административные функции», — подчеркнул Топорнин.

Олицетворением ООН, напомнил собеседник агентства, является генеральный секретарь организации. Этот пост уже более восьми лет занимает Антониу Гутеррриш. Но даже он за внушительный срок не преуспел в практических шагах.

«Ни в одном конфликте его голос чётко не слышен. Конечно, он призывает к миру, выступает с предложениями, — просто «сотрясание воздуха», которое не подкреплено, к сожалению, никакими результатами. И что уж в таком случае говорить о председателе ГА?» — задался вопросом эксперт.

По мнению Топорнина, реакция российских дипломатов на выдвижение Бербок вполне логична: конструктивно она себя на прошлом посту не проявила. Однако и её будущая карьера не предрешена.

«Если она станет председателем, это просто будет важный для неё пунктик в биографии, который, не исключено, поможет в дальнейшем занять какую-то тоже статусную международную должность. Но её кандидатуру обсуждали ещё при бывшем канцлере ФРГ Олафе Шольце. Новый глава правительства Германии Фридрих Мерц, возможно, и не станет лоббировать этот вариант. Думаю, сейчас немецкие власти прощупывают почву: как отреагирует международное сообщество. Опять же, от группы Западной Европы и других стран выбор потенциально есть, а Бербок не того уровня и авторитета фигура, чтобы на неё всё замыкать: работая в МИД, она ничьи позиции не сблизила, вела себя исключительно однобоко», — резюмировал политолог.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая в Германии приступило к работе новое правительство. Из прошлого кабинета министров пост сохранил лишь глава оборонного ведомства Борис Писториус. А в МИД на смену Бербок пришёл Йоханн Вадефуль. Как и предшественница, он известен своей непоколебимой проукраинской позицией.