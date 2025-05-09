Москва, 9 мая, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Танки, принявшие участие в параде на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, направят в зону проведения спецоперации. Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» Александр Потапов.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Речь идёт о танках Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ.

«После парада Победы танки <…> будут дооснащены и направлены в войска для участия в специальной военной операции», ― заявил в Telegram-канале Потапов.

Он пояснил, что специалисты концерна несколько месяцев тщательно готовили боевые машины к выступлению и сопровождали парадные тренировки. Было решено представить танки на параде в Москве в более привычном виде ― без комплектов дополнительной защиты, которыми оснащается техника для участия в боевых действиях.

При этом, отметил гендиректор концерна, все новые танки производства УВЗ серийно получают противодронные конструкции и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, на параде Победы в честь после парадных расчетов, почетных караулов, исторических рот и действующих военнослужащих проследовала военная техника ― танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, а также комплексы С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс».

В феврале при посещении «Уралвагонзавода» президент РФ Владимир Путин назвал Т-90М лучшим танком в мире. Он заметил, что так говорят российские танкисты, а также признают в рядах противника.

Российские танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата» попали в пятёрку лучших бронированных боевых машин в мире по версии американского издания The National Interest. Авторы материала отметили, что модернизированный танк Т-90М, несмотря на то, что его конфигурация аналогична предыдущим моделям, отличается повышенной защитой, мобильностью и огневой мощью. Боевая машина оснащена принципиально новой башней, мощным двигателем, 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А46М и модульным комплексом динамической защиты «Реликт».

Ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайчерт заявил, что модернизированный российскими конструкторами танк Т-72Б3М по опыту специальной военной операции показал несостоятельность выбранного Западом подхода к разработке боевых машин. Отмечалось, что при учёте всех усовершенствований боевая машина показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий и оказалась дешевле в массовом производстве, чем Т-90 «Владимир», ставший в первом десятилетии XXI века самым продаваемым основным танком в мире.