Москва, 9 мая, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Приезд в Москву на День Победы президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Роберта Фицо — это акт героизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

По словам представителя Кремля, многие зарубежные лидеры приехали в Москву на 9 Мая, несмотря на давление.

«В наше время, особенно если говорить о Вучиче и о Фице, это просто акт героизма, фактически, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти Дню Победы, несмотря на неприкрытое, оголтелое давление, достойно самой высокой оценки», — сказал Песков.

Ранее Вучич рассказал, что приехал в Москву для участия в торжествах, так как обещал это президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что у Сербии есть большая задача по сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне, и подчеркнул, что гордится ролью сербского народа в этой победе.

Как сообщало ИА Регнум, подготовка визита Вучича в Москву проходила на фоне скандалов и угроз со стороны политиков из целого ряда европейских стран, а также властей ЕС. В частности, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос пригрозила Белграду негативными последствиями для переговоров по вступлению страны в Евросоюз.

6 мая стало известно, что Литва и Латвия закрыли для самолета Вучича свое воздушное пространство по причине «политической чувствительности цели полета». 7 мая борт Вучича совершил вынужденную посадку в Баку из-за угрозы атак украинских беспилотников на Москву, после чего продолжил курс на столицу России.

Фицо из-за запрета Эстонии на пролет его спецборта был вынужден менять маршрут и прибыл в Москву лишь поздно вечером 8 мая. Еще в апреле глава евродипломатии, бывший эстонский премьер Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая.

Единственным таким лидером оказался Фицо. Он заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы в октябре 2024 года. Словацкий премьер подчеркнул, что для него честь и личный долг присутствовать в столице России в день 80-летия Победы.