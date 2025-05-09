Москва, 9 мая, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп через своих помощников обменялись тёплыми поздравлениями с Днём Победы. Об этом 9 мая сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

«Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», — сказал Ушаков в эфире Первого канала.

7 мая Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Он заявил, что США внесли основной вклад в победу над нацизмом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, напомнил, что именно на Советский Союз легла основная тяжесть борьбы с фашизмом и народ СССР заплатил за это самую большую цену. При этом Песков отметил, что Россия помнит помощь США и других стран.

Как передавало ИА Регнум, Путин 9 мая в ходе приёма для приехавших на парад Победы иностранных лидеров заявил, что сражающемуся народу Советского Союза была жизненно необходима солидарность и поддержка союзников, друзей и товарищей по оружию и что Россия навсегда сохранит за это признательность.

На параде Победы в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров. 7 и 8 мая Путин провёл переговоры с рядом иностранных лидеров и делегаций. Вечером 8 мая в Кремле для зарубежных гостей был устроен торжественный обед от имени главы государства. Президент России поднял тост за поколение победителей и Великую Победу.

Торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.