Белгород, 9 мая, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 мая опубликовал в своём Telegram-канале видеозапись последствий атаки дрона ВСУ на здание правительства региона.

Кадр из видео

На кадрах видны обломки беспилотника, разбросанные на мостовой возле здания правительства. Движение по улице было перекрыто.

Силовики рассказали, что дрон попал в колоннаду фасада здания. В ответ на уточняющий вопрос они рассказали, что здание атаковал беспилотник среднего размера.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ заместитель губернатора области Александр Лоренц получил контузию и сотрясение мозга. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Он получил осколочное ранение.

Атака была совершена в период действия трехдневного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Оно вступило в силу с наступлением суток 8 мая по московскому времени и продлится до начала суток 11 мая.

9 мая в Минобороны отметили, что ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия. С начала действия режима приостановки огня противник нарушил его 5026 раз, а также предпринял четыре попытки прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях. Российские войска в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим перемирия, оставаясь на ранее занятых позициях, и зеркально реагируют на нарушение перемирия.

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак на мирных жителей и гражданские объекты. Так, 8 мая в Днепрянах Херсонской области в результате массированного артобстрела со стороны ВСУ погибла женщина. Она получила осколочные ранения на пороге собственного дома. В тот же день в результате атаки беспилотника ВСУ на село Будки в Курской области 58-летняя женщина получила осколочные ранения.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс. человек.