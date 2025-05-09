Будапешт, 9 мая, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о поимке венгерских агентов является пропагандой. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как только мы получим какие-либо подробности или официальную информацию, мы сможем с этим разобраться, до тех пор это следует классифицировать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», — сказал Сийярто.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети, работавшей в интересах военной разведки Венгрии. По данным украинского ведомства, были задержаны двое граждан, которых подозревают в сборе разведывательной информации на территории Закарпатской области.

Как утверждают в спецслужбе Украины, задача венгерских агентов заключалась в изучении уязвимостей в обороне региона, а также в сборе данных о настроениях среди местного населения на случай возможного ввода войск Венгрии.

Задержанные — 40-летний бывший военный из Береговского района и бывшая военнослужащая СБУ, уволившаяся в 2025 году. Первого, по версии спецслужбы, завербовали в 2021 году, а «активировали» осенью 2024-го. Он должен был выяснить реакцию местных жителей и украинских военных на возможное появление миротворческого контингента Венгрии, оценить наличие военной техники на черном рынке, численность правоохранительных органов и другие аспекты обороноспособности региона. Также он занимался разведкой расположения военных объектов, включая позиции зенитных комплексов С-300.

В то время как экс-сотрудница СБУ, по версии следствия, занималась передачей сведений о военной авиации и оборонительных возможностях части, где служила. Куратором обоих якобы был сотрудник венгерской военной разведки.

Дело квалифицировали как госизмену. Сейчас обвиняемым грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что был вынужден пойти на открытый конфликт с главой киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку в некоторых заявлениях Зеленского содержалась неприкрытая угроза.

По словам Орбана, Зеленский договорился с Еврокомиссией о приеме Украины в ЕС к 2030 году и рассчитывает, что в Венгрии появится проукраинское правительство, сформированное пользующейся поддержкой Брюсселя оппозицией.

В марте Сийярто заявил, что Будапешт будет и дальше препятствовать членству Украины в Евросоюзе до тех пор, пока Киев не прекратит ущемлять права венгерской общины в Закарпатье.