Москва, 9 мая, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Более двух миллионов человек подали заявки на участие в проекте «Бессмертный полк Онлайн» и загрузили истории героев своих семей для участия в шествии. Анкеты модерировали свыше пяти тысяч добровольцев и историков. Технологическим партнером шествия выступает «Сбер».

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Цифровое шествие в этом году проходит в обновлённом формате. В День Победы с 12:00 по местному времени каждый участник увидел своего героя в начале трансляции. Также в шествие добавлены новые интерактивные возможности, которые позволяют отслеживать движение колонны, переключаться между потоками и отправлять ссылку на трансляцию родным и друзьям.

Еще одно нововведение — функция «Связаться с потомком», с помощью которой можно передать свои контакты автору страницы другого героя и наладить общение с семьей другого ветерана. Такая инициатива сближает поколения и поддерживает живую память о подвигах.

Каждый третий участник акции отредактировал и сделал цветной фотографию своего героя с помощью нейросети Kandinsky от «Сбера», что позволяет оживить исторические снимки и сделать их более доступными для современных зрителей.

Кроме того, к 80-летию Победы «Сбер» опубликовал ролик «Помните», для которого оживил архивные фотографии героев, ставших частью акции «Бессмертный полк». В основе ролика — строки из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

С помощью технологий нейросетей архивные фотографии героев оживают, передавая через визуальные сцены масштаб и цену Победы. Ролик сочетает архивную хронику и стихотворный текст, создавая эмоциональный образ войны и её наследия через глаза тех, кто прошёл сквозь неё.