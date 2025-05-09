Мадрид, 9 мая, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Присутствие многих зарубежных лидеров на параде Победы в Москве показало миру, что российский президент Владимир Путин не одинок. Об этом говорится в статье испанской газеты El País.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Путин показал миру и россиянам, что он не одинок. На трибуне к нему присоединились почти три десятка лидеров, включая <…> китайского лидера Си Цзиньпина», — отметили авторы статьи.

Издание отметило, что на торжествах присутствовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также указано, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич участвовали в мероприятиях вопреки недовольству Брюсселя и Киева.

В торжественном шествии участвовали военные из дружественных для России стран, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в Москву на торжественные мероприятия прибыли около 30 зарубежных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро, главы Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии.

7 и 8 мая Путин провел переговоры с рядом иностранных лидеров и делегаций. Вечером 8 мая в Кремле для зарубежных гостей был устроен торжественный обед от имени главы государства. Президент России поднял тост за поколение победителей и Великую Победу.

Торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел утром 9 мая на Красной площади. В нем приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

Лидеры иностранных государств присутствовали на трибуне для почетных гостей вместе с ветеранами и президентом РФ. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.