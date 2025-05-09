Москва, 9 мая, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после парада Победы 9 мая в Москве кратко пообщался с премьером Словакии Робертом Фицо и похвалил его за приезд в российскую столицу. Об этом сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Григорий Сысоев/Фотохост-агентство РИА Новости

Фицо рассказал белорусскому лидеру, что из-за запрета Эстонии на пролёт его спецборта был вынужден менять маршрут и прибыл в Москву лишь поздно вечером 8 мая. Лукашенко сказал, что он «в курсе» этих событий.

«Молодец! Сказал «приеду», и приехал», — добавил президент Белоруссии.

Ранее Фицо назвал решение властей Эстонии попыткой сорвать его визит в Москву. А президент Сербии Александр Вучич, самолёт которого также не пропустили страны Прибалтики, добирался в Москву через Баку.

В апреле глава евродипломатии, экс-премьер Эстонии Кая Каллас пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Единственным таким лидером является Фицо. Также члены Еврокомиссии высказали угрозы и в адрес Вучича.

Оба лидера заявили, что не изменят своего решения. Поздно вечером 8 мая Вучич и Фицо вместе сняли видео на Красной площади и опубликовали его в соцсетях.

В октябре 2024 года Фицо заявил о намерении приехать в Москву на парад Победы. Он отметил, что считает честью и личным долгом присутствовать в столице России в день 80-летия Победы.

Как передавало ИА Регнум, торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом РФ Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.