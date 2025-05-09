Киев, 9 мая, 2025, 14:39 — ИА Регнум. В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионерку за то, что она пришла возложить цветы к памятнику в советской пилотке с красной звездой. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости. LIVE».

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«Женщина пришла возложить цветы в парк Славы с запрещенной символикой. Ее доставили в Печерский райотдел», — говорится в сообщении.

Под «запрещенной символикой» подразумевается красная звезда на пилотке. Сперва полицейские потребовали снять звезду с головного убора, однако пожилая женщина отказалась, подчеркнув, что звездочки на ней даже не видно.

«А вашу свастику видно», — возмутилась при этом пенсионерка. Она также уточнила, что ее уже несколько раз задерживали по похожим причинам.

После этого ее сопроводили в полицейский автомобиль и увезли в участок.

Как пишет издание «Страна. ua», эту женщину зовут Галина Петровна, и в 2024 году она также была задержана за посещение памятника в советской форме.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. С этого времени в стране началась, в частности, борьба с символикой и памятниками советского времени.

За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населённых пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

С началом российской спецоперации на Украине начался новый этап борьбы, и вскоре был принят закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.