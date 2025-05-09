В США оценили значение парада Победы в Москве для Запада
WP: присутствие мировых лидеров на параде в Москве стало провалом для Запада
Вашингтон, 9 мая, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Присутствие лидеров иностранных держав на параде Победы в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало провалом для Запада. Такое мнение высказали журналисты американской газеты Washington Post (WP).
По их словам, это указывает на триумф российского руководства.
«В пятницу, когда российские танки, ракеты и беспилотные летательные аппараты с грохотом проезжали по Красной площади во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне, к президенту Владимиру Путину присоединились по меньшей мере два десятка мировых лидеров», ― говорится в материале.
По словам авторов публикации, российский лидер, которого Запад стремился изолировать, «знаменует свою победу».
Как передавало ИА Регнум, в Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Кроме того, участие в торжествах приняли лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
Вучич рассказал, что выполнил обещание, данное Путину, и прибыл в Москву несмотря на то, что Литва и Латвия не пропустили его самолет на пути в РФ, а в Баку пришлось сделать вынужденную посадку. Самолёт Фицо также не пропустили страны Прибалтики. В итоге вечером 8 мая он прилетел в Москву.
Президент России 9 мая на приёме от имени главы государства в Гранитовом зале поблагодарил зарубежных лидеров, приехавших в Москву на парад Победы. Российский лидер еще раз поздравил с Днем Победы глав иностранных делегаций и почетных гостей и предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание стран и народов.