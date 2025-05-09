Вашингтон, 9 мая, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Присутствие лидеров иностранных держав на параде Победы в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало провалом для Запада. Такое мнение высказали журналисты американской газеты Washington Post (WP).

Максим Блинов/Фотохост-агентство РИА Новости

По их словам, это указывает на триумф российского руководства.

«В пятницу, когда российские танки, ракеты и беспилотные летательные аппараты с грохотом проезжали по Красной площади во время ежегодного парада в честь Дня Победы, посвященного капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне, к президенту Владимиру Путину присоединились по меньшей мере два десятка мировых лидеров», ― говорится в материале.

По словам авторов публикации, российский лидер, которого Запад стремился изолировать, «знаменует свою победу».

Как передавало ИА Регнум, в Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Кроме того, участие в торжествах приняли лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Вучич рассказал, что выполнил обещание, данное Путину, и прибыл в Москву несмотря на то, что Литва и Латвия не пропустили его самолет на пути в РФ, а в Баку пришлось сделать вынужденную посадку. Самолёт Фицо также не пропустили страны Прибалтики. В итоге вечером 8 мая он прилетел в Москву.

Президент России 9 мая на приёме от имени главы государства в Гранитовом зале поблагодарил зарубежных лидеров, приехавших в Москву на парад Победы. Российский лидер еще раз поздравил с Днем Победы глав иностранных делегаций и почетных гостей и предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание стран и народов.