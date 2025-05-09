Санкт-Петербург, 9 мая, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел выбыл до конца мая из-за травмы. Об этом сообщил председатель правления футбольного клуба Александр Медведев.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», — рассказал он ТАСС.

До конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зениту» осталось провести три матча. Последний тур чемпионата пройдет 24 мая.

Хавбек получил повреждение в матче против «Пари НН», прошедшем 4 мая. Всего в текущем сезоне Вендел провел за «Зенит» 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. Полузащитник также занимает первое место в списке лучших ассистентов лиги.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Первой лиге двух футболистов увезли на скорой после столкновения головами во время игры. На 80-й минуте матча мяч после углового удара был выбит в центр поля, где на него вышел голкипер саратовского «Сокола» Никита Карабашев. Он попытался сыграть головой, однако столкнулся с защитником московской «Родины» Георгием Юдинцевым.

В результате жуткого столкновения головами оба футболиста упали на газон без сознания. Машина скорой помощи заехала прямо на поле, игроков перенесли в автомобиль на носилках. Затем футболистов госпитализировали.