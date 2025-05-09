Москва, 9 мая, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Москвичей предупредили о сильном похолодании вечером и ночью 9 мая. Температура воздуха может опускаться до плюс 1–3 градусов Цельсия, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Холодные вечер и ночь ожидаются в Московском регионе. Поступление арктического воздуха продолжится, и предстоящей ночью температура воздуха ожидается даже ниже, чем накануне», — сказала Позднякова агентству городских новостей «Москва»

Она добавила, что местами в пониженных формах рельефа, на эстакадах и мостах температура может понизиться до минус 1 градуса, а в Московской области — до минус 2 градусов.