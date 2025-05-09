Москва, 9 мая, 2025, 14:22 — ИА Регнум. Классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич была среди гостей парада 9 мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает «РИА Новости».

Александр Казаков/РИА Новости

Вера Гуревич, которой исполнился 91 год, была классным руководителем главы государства в ленинградской школе №193 с пятого по восьмой класс. Путин неоднократно называл учительницу в числе людей, оказавших на него самое сильное влияние, и рассказывал, что до сих пор общается с ней.

В частности, в мае 2024 года Гуревич посетила церемонию инаугурации президента. После инаугурации глава государства встретился в Кремле со своей учительницей и подарил ей букет цветов. Гуревич пожелала Путину, чтобы у него и дальше всё получалось.

Как передавало ИА Регнум, торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

По площади прошли парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Затем проследовала военная техника ― танки, комплексы С-400, РСЗО «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс». Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем.

Затем над Москвой пролетела группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского триколора. Завершился парад под песню «День Победы».

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.