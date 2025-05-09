Москва, 9 мая, 2025, 15:06 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про драку с протезом, законопослушную волчицу и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

кадр из видео

Центральный федеральный округ

Древнегреческая трагедия о невозможности изменить судьбу разыгралась в Москве. 83-летняя бабушка очень боялась, что её обворуют и украдут из квартиры все сбережения. «Москвач+» пишет, что пенсионерка решила поменять ветхую входную дверь, которую было легко взломать. Мастер поставил дверь, а когда ушел, старушка не нашла миллион рублей, хранившийся дома. А мастер перестал отвечать на звонки.

Странный игровой автомат с «рукой» заметили в Воронеже. Обычно в таких лежат в качестве призов игрушки. Но здесь — разные сорта макарон. «Мой и твой Воронеж» шутит, что макароны — это то, о чём на самом деле мечтают воронежцы: «Карбонара или макароны по-флотски, вот в чём вопрос».

Необычную, белую лису заметили в Белгороде инспекторы охотнадзора. «Белгородчина» припоминает, что, по народным поверьям, встреча с таким белым зверем предвещает позитивные перемены. Таких лисиц уже давненько не встречали.

Северо-Западный федеральный округ

Драка с использованием ножного протеза разгорелась на окраине Петербурга. «Питер Live» рассказывает, что инвалид без ноги украл пиво из алкомаркета. Когда его попытались остановить, он снял протез и начал им отбиваться. Пострадал сотрудник магазина.

«Крабовое сафари» — такое интересное мероприятие есть в Мурманской области. Как сообщает «Полярный дозор», в этом году в рамках «сафари» рыбаки-любители смогут добыть 175 тонн камчатского краба. Впрочем, квоту обычно не выбирают, потому что сафари пока слишком дорогое.

Пойманный в Ненецком автономном округе аист Женя выпущен на волю. «ТопГан» напоминает, что аист был окольцован в Германии и заблудился во время перелета. В НАО его заметили и отловили. Выхаживали его псковские орнитологи.

Приволжский федеральный округ

В нижегородском зоопарке из вольера сбежала волчица: работник забыл после кормежки закрыть клетку. Волчица оказалась на редкость послушной. Она немного побегала по зоопарку и вернулась сама в вольер, передает NN_today.

А вот лось в Уфе перепутал жилье. «Как в Волгу глядели» пишет: дикий лось подбежал к многоквартирному дому, разбежался и попробовал впрыгнуть в окно первого этажа. Когда не получилось, лось мигом убежал. Его ловили целый день, но безуспешно: лось покинул город.

Робин Гуд по-пермски: в Перми мужчина раздавал на улице детям украденные игрушки. Properm сообщает, что вначале 29-летний пермяк честно хотел выиграть игрушки в автомате, но не справился, разбил его, достал 17 игрушек и ушел. Что не раздал, усадил на скамейке возле своего подъезда. Мужчину нашли, он извинился, возместил ущерб и выплатил штраф.

По стране прошла победная акция — «Тополя Победы». В восьмидесяти городах посадили саженцы от тополя, который пережил Сталинградскую битву и стал символом стойкости и возрождения. Посадили такой тополь-победитель и в Ульяновске, передает «Ульяновский патриот». Будет новой достопримечательностью.

Южный федеральный округ

Загадочную картину наблюдали в Волгограде. По Волге плыла синяя кабинка общественного туалета. Почему, как — остается без ответа. «Видимо, в областном центре ему не понравилось. Другого объяснения мы не видим. Так что это не вина администрации, что общественных туалетов в Волгограде не хватает — кабинки сами покидают город», — шутит «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

Жизнь всё больше и больше ускоряется. В справедливости это убедился покупатель BMW, который разбил машину через четыре часа после покупки. По словам «Обычного Ставрополя», водитель очень неудачно перестроился, потерял управление и вылетел с трассы в Пятигорске.

Уральский федеральный округ

Неожиданную историю выслушали медики от пенсионерки, которую с переломами ноги доставили в больницу. Оказалось, бабушка гуляла с внуком по парку, решила «тряхнуть стариной» и прокатиться на самокате по скейт-парку. «МегаТюмень» пишет, что в пользу пострадавшей отсудили у владельца парка 400 тысяч рублей.

«Креативный бизнес предлагает сувениры с видами Тюмени, каких еще не видели», — интригует «Столица деревень». Например, стеклянный шар, внутри которого поместили мост влюбленных. Можно красиво встряхнуть над ним снежком и разноцветными сердечками. Стоит 1500 рублей. Трясти можно сколько угодно.

Сибирский федеральный округ

Житель Барнаула решил сменить фамилию, после того как его отстранили от управления автомобилем за езду в нетрезвом виде. Не помогло. Недавно его опять остановили, быстро разобрались в фамилиях и отправили под суд. Тот назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы и лишил его прав уже на три года, передает «Инцидент Барнаул».

В Иркутск прибыл «Поезд Победы», причем не электропоезд, а классический паровоз, который теперь ездит по наиболее крупным станциям Восточносибирской железной дороги с концертами, приуроченными ко Дню Победы. «Приангарские думы» сообщаеют, что паровоз на перроне встретили три тысячи жителей.

Дальневосточный федеральный округ

Лиса помешала самолету приземлиться в Южно-Сахалинске: она выбежала на взлетно-посадочную полосу. «Сводка Хабаровск» пишет, что Airbus по команде диспетчера ушел на второй круг, после чего лиса убежала, а лайнер сел.

«Тридевятое царство» рассказывает, что хабаровские производители куриных яиц традиционно передали жителям поздравительные пасхалки, которые печатают на скорлупе яиц вместе с датами. Уже были поздравления с Пасхой, Международным женским днем и другими, теперь добавилось краткое «С 9 Мая!»

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 16 мая.