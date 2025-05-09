Бугульма, Татарстан, 9 мая, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Бугульмы. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В аэропорту Бугульма в 13:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Как передавало ИА Регнум, ограничения в аэропорту Бугульмы были введены в 08:00 мск.

Также 9 мая работу приостановил аэропорт Саратова. Здесь ограничения ввели в 6:45 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Они были сняты в 10:30 мск. Спустя час, в 07:50 мск перестала принимать и не отравляла рейсы воздушная гавань Бегишево в Нижнекамске.

С 6 на 7 мая временные ограничения на приём и выпуск самолётов вводились в ряде российских аэропортов, включая московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский, а также воздушные гавани в Нижнем Новгороде, Сочи, Калуге, Тамбове и Ярославле. По данным АТОР, ограничения в работе аэропортов повлияли на минимум 350 рейсов и затронули около 60 тыс. пассажиров.

8 мая гражданская авиация России возобновила выполнение рейсов.