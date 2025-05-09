Москва, 9 мая, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Журналист Павел Зарубин заснял у Кремля «крупнейшую в истории» парковку российских лимузинов Aurus, на которых иностранные лидеры прибыли на парад Победы на Красной площади. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Пожалуй, сегодня здесь, на территории Кремля, самая большая парковка Aurus в истории. Крупнейшая и по размеру, и по количеству автомобилей», — прокомментировал он увиденное.

На кадрах несколько десятков черных автомобилей Aurus с флагами других государств.

Кадр из видео/ t. me/zarubinreporter

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 9 мая на приёме от имени главы государства поблагодарил зарубежных лидеров, приехавших в Москву на парад Победы.

На параде Победы в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро и многие другие.