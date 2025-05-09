Москва, 9 мая, 2025, 13:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период майского перемирия предпринимали четыре попытки прорыва через госграницу РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ предприняли 15 попыток атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое ДНР.

Как передавало ИА Регнум, за время перемирия Минобороны РФ зафиксировало 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. По данным российского военного ведомства, украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций войск ВС РФ, а также нанесли 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

28 апреля российский лидер Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы.