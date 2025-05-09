Берлин, 9 мая, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Члены Евросоюза подготовили предварительный вариант коммюнике, схожий с инициативой президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Известитя/Тарас Петренко

«Есть проект коммюнике <…>. Он по большей части совпадает с его (Трампа. ― Прим. ред.) предложением о 30-дневном прекращении огня», — процитировал ТАСС Мерца.

Он также выразил надежду на то, что все стороны конфликта воспримут этот документ как возможность через перемирие прийти к переговорам о мирном урегулировании.

Как передавало ИА Регнум, с 18 марта с согласия президента РФ Владимира Путина действовал 30-дневный мораторий на взаимное нанесение ВС РФ и украинской армией ударов по энергетическим объектам. Россия в полном объеме соблюдала договоренность, а киевский режим, вопреки собственным обещаниям, нарушал его с самого первого дня.

После этого Путин из гуманитарных соображений объявлял пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать его, украинские формирования неоднократно нарушали перемирие. По данным Минобороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами.

Российский лидер в ходе встречи 25 апреля со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом сообщил о готовности к прямым переговорам с украинской стороной без предварительных условий. Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого заявил, что отказывается начинать переговоры, пока не будет выполнено его условие — полное прекращение огня.

В 00:00 мск 8 мая началось перемирие, которое было объявлено президентом Путиным из гуманитарных соображений. Оно будет продолжаться до конца 10 мая. При этом Зеленский отказался сделать аналогичный шаг. По данным Минобороны, с начала суток 8 мая зафиксировали 488 нарушений со стороны ВСУ. При этом ВС России строго соблюдают перемирие и остаются на занятых позициях.

8 мая после телефонного разговора с главой киевского режима Трамп заявил, что администрация США вместе с партнерами введет дополнительные санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Глава Белого дома добавил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются, и выразил надежду на то, что обе стороны будут соблюдать перемирие и нести ответственность «за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров». По мнению Трампа, прекращение огня должно в перспективе привести к мирному соглашению.