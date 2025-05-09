Белгород, 9 мая, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Замгубернатора Белгородской области Александр Лоренц получил контузию и сотрясение мозга при атаке украинского дрона на здание правительства региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Кадр из видео

Он уточнил, что Лоренц находился возле здания в момент, когда в его верхнюю часть врезался БПЛА. К медикам он обратился после церемонии возложения цветов к Вечному огню.

«У него сотрясение и акубаротравма. Лечение он продолжит амбулаторно», — написал Гладков.

Второй пострадавший — сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение бедра. Ему оказывают помощь в госпитале, добавил губернатор.

Утром 9 мая Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание правительства области. Он опубликовал кадры с упавшими обломками дрона.

Беспилотный налет был совершен в период действия трехдневного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Оно вступило в силу с наступлением суток 8 мая по московскому времени и продлится до начала суток 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение о перемирии, а также выступил с угрозами в адрес России.

Российские войска, как сообщало ИА Регнум, строго соблюдают перемирие, следуя приказу Путина. При этом Минобороны РФ по состоянию на 9 мая зафиксировало 5026 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. В частности, ВСУ 1455 раз обстреляли позиции ВС РФ из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 23 — с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска осуществили 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.