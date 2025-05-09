Москва, 9 мая, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Сплоченность людей вокруг идеалов мира и справедливости имеет огромную силу. Это показали события Второй Мировой войны, заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, посвященном 80-летию Великой Победы.

Алексей Даничев/РИА Новости

Он отметил, что союзники, друзья, товарищи по оружию помогали советскому народу противостоять нацизму. Эти солидарность и поддержка, по его словам, были жизненно необходимы.

«Время всё дальше отделяет нас от событий Второй мировой войны, но тем выше наша ответственность за сохранение ценностей, утвержденных Великой Победой, за то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоевана, нашу убежденность в том, что сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что пример солидарности и мужества в достижении общей цели обладает непреходящей ценностью. Этот пример особенно важен сегодня, когда вновь остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность, на возможность строить отношения на принципах подлинного равноправия и уважения взаимных интересов.

В заключение своей речи российский лидер поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости, процветание дружественных стран и народов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая на параде Победы в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

7 и 8 мая Путин провел переговоры с рядом иностранных лидеров и делегаций. Вечером 8 мая в Кремле для зарубежных гостей был устроен торжественный обед от имени главы государства. Президент России поднял тост за поколение победителей и Великую Победу.