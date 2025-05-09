Москва, 9 мая, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Все ветераны Великой Отечественной войны для России всегда родные, вне зависимости от их языка и страны проживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед гостями приема главы государства в Грановитой палате.

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«Мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы одна большая семья победителей», — отметил российский лидер.

В Грановитой палате состоялся торжественный приём от имени президента по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин ещё раз поздравил с Днём Победы глав иностранных делегаций и почётных гостей и предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание стран и народов.

Как передавало ИА Регнум, выступая на параде Победы, Путин также заявил, что Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов Великой Отечественной войны, их искреннюю любовь к Родине, решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Российский народ будет опираться на свое единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя Родины, её величия и процветания, добавил глава государства.