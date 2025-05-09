Москва, 9 мая, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Парад Победы на Красной площади посетили американский актер Стивен Сигал и сербский режиссер Эмир Кустурица. Трансляцию вело ИА Регнум.

Сергей Савостьянов/ТАСС

На кадрах видно, как они находятся на трибуне вместе с другими зрителями мероприятия. Из знаменитых деятелей культуры на параде также присутствовали российский актер Владимир Машков и певец Ярослав Дронов (Shaman).

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Сигал занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. Российское гражданство Сигал получил в 2016 году.

В ноябре 2024 года Кустурица также сообщил о намерении получить российское гражданство. Кустурица, гражданин Сербии и Франции, отметил, что уже сейчас считает себя россиянином. Он также выразил сожаление, что Россия и Сербия слишком мало, с его точки зрения, сотрудничают в области культуры, и отметил, что жители обеих стран являются носителями очень близких культур.