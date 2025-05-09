Москва, 9 мая, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая на приёме от имени главы государства поблагодарил зарубежных лидеров, приехавших в Москву на парад Победы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости

В Грановитой палате состоялся торжественный приём от имени президента по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Путин ещё раз поздравил с Днём Победы глав иностранных делегаций и почётных гостей и предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание стран и народов.

«Мы знаем, как жизненно необходима была для сражающегося народа Советского Союза солидарность и поддержка — поддержка союзников, друзей, товарищей по оружию. Навсегда сохраним признательность всем нашим друзьям и соратникам. Считаю важным, что сегодня мы вместе отмечаем годовщину Великой Победы, вспоминаем тех, кто отдал все свои силы ради свободы родной страны и всего мира, жертвовал собой во имя спасения человечества», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, на параде Победы в Москве присутствовали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

7 и 8 мая Путин провёл переговоры с рядом иностранных лидеров и делегаций. Вечером 8 мая в Кремле для зарубежных гостей был устроен торжественный обед от имени главы государства. Президент России поднял тост за поколение победителей и Великую Победу.

Торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл утром 9 мая на Красной площади. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и Владимиром Путиным присутствовали лидеры иностранных государств. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России. После парада ветераны, президент России и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.