Москва, 9 мая, 2025, 13:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 9480 военных и 21 танк. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Так, подразделениями группировки войск «Север» было уничтожено свыше 1445 украинских боевиков, группировкой «Запад» — свыше 1495 военнослужащих, подразделения Южной группировки войск ликвидировали более 1860 военных ВСУ, «Восток» уничтожил более 1255 украинских бойцов, а подразделения группировки «Центр» — до 3015 военнослужащих.

Кроме того, по всей линии боевого соприкосновения подразделения ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций войск ВС РФ, а также 23 с применением РСЗО. Более того, также украинские боевики нанесли 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня.

«В этих условиях ВС РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — подчеркнули в российском Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 506 БПЛА, 605 ЗРК, 23 249 танков и других боевых бронированных машин, 1560 боевых машин РСЗО, 24 608 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 193 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы.

В результате в первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. 7 мая Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за последние сутки сбили пять ракет «Нептун», шесть авиабомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также они обезвредили 524 беспилотника, запущенных ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 17 украинских БПЛА, летевших к столице с вечера 6 мая.