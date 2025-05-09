Москва, 9 мая, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Приезд председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на 9 Мая означает, что при всей осторожности своей внешней политики Китай однозначно будет с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу NBC.

Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«У нас действительно единое мнение, единая повестка международная. А то, что председатель Си Цзиньпин приехал на этот парад, вы правильно видите. В этом не только символизм. Это очень важно для будущего мира. Это говорит о том, что Китай и Россия будут развиваться и дальше и укреплять свой союз», — ответил белорусский лидер на вопрос, есть ли символизм присутствия на параде в Москве председателя КНР.

Лукашенко также добавил, что США считают подобный союз двух держав опасным, потому что не могут его сломать. По словам президента Белоруссии, Китай однозначно будет с Россией, и к этому надо привыкать.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая президент России Владимир Путин, приветствуя китайского коллегу в начале их переговоров в Кремле, назвал его дорогим другом и заявил, что рад встрече. Российский лидер отметил, что отношения двух стран носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер.

По итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина. Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере, а переговоры с китайским коллегой были продуктивными.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что внешнее вмешательство не сможет помешать развитию российско-китайского сотрудничества. Также китайский лидер указал, что взаимодействие Москвы и Пекина обеспечит взаимную дружбу народов, передающуюся поколениям, и никакие внешние силы не помешают многополярности и экономической глобализации мира при партнёрстве двух стран.