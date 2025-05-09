Москва, 9 мая, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Российские военные до начала перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, за неделю в период с 3 по 8 мая освободили три населенных пункта. Об этом 9 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Лысовка и Троицкое Донецкой Народной Республики», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Ранее бойцы группировки российских войск «Запад» освободили село Липовое в ДНР.

За это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 3015 военных и семь танков.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ. Перемирие вступило в силу в 00:00 мск 8 мая и завершится в 00:00 мск 11 мая. На это время Вооруженные силы России остановили все боевые действия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии и даже выступил с угрозами атаковать парад Победы. В Минобороны РФ подтвердили, что украинские формирования не прекращали боевые действия. По данным ведомства, с начала суток 8 мая зафиксировали 488 нарушений со стороны ВСУ. При этом ВС России строго соблюдают перемирие и остаются на занятых позициях.

До начала объявленного Россией перемирия за сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации до 1545 человек. В частности, в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток» противник потерял до 195 человек и несколько единиц техники и вооружений, в том числе РСЗО «Град».

Потери противника в зоне ответственности группировки ВС РФ «Днепр» составили до 80 человек, группировки «Центр» — до 510 человек, группировки «Юг» — до 290 человек, группировки «Запад» — до 235 человек, группировки ВС РФ «Восток» — до 215 человек.