Москва, 9 мая, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Морская авиация Черноморского флота в течение недели (до вступления в силу 8 мая трёхдневного перемирия) уничтожила 23 безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря. Об этом 9 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожены 23 безэкипажных катера», — сказано в сообщении.

Кроме того, в указанный период (с 3 по 8 мая) ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации формирований и иностранных наёмников ВСУ.

За неделю были сбиты 1615 дронов ВСУ самолётного типа. Российские войска до начала перемирия освободили три населённых пункта в ДНР — Липовое, Троицкое и Лысовка. Совокупные потери противника в зоне проведения специальной военной операции за неделю составили до 9480 человек.

Как передавало ИА Регнум, 9 мая в Минобороны также отметили, что ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия. С начала действия режима приостановки огня (00:00 8 мая) противник нарушил его 5026 раз, а также предпринял четыре попытки прорыва через государственную границу в Курской и Белгородской областях.

В ведомстве подчеркнули, что российские войска в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим перемирия, оставаясь на ранее занятых позициях, и зеркально реагируют на нарушение перемирия.