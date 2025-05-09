Москва, 9 мая, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Российские войска в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сообщении.

При этом, по данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время объявленного перемирия совершили 5026 нарушений режима прекращения огня. Украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также нанесли 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.

28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если ВСУ 9 мая попытаются атаковать парад Победы, то 10 мая в Киеве может и не наступить.

Как передавало ИА Регнум, в первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.

7 мая Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за последние сутки сбили пять ракет «Нептун», шесть авиабомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также они обезвредили 524 беспилотника, запущенных ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что силы ПВО сбили 17 украинских БПЛА, летевших к столице с вечера 6 мая.

В вечернем обращении 7 мая Зеленский назвал справедливыми массированные атаки дронов ВСУ на Россию, которые проводились в течение дня.

Днём 8 мая Минобороны РФ отметило, что ВСУ не соблюдают перемирие — с начала суток украинская армия нарушила режим прекращения огня 488 раз.