Москва, 9 мая, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Парадные расчеты военнослужащих армий стран Содружества Независимых Государств и других дружественных иностранных государств приняли участие в торжественном параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию парада вело ИА Регнум.

Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости Военнослужащие Вооруженных сил Узбекистана

Пешую часть парада Победы открыл расчет воспитанников Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, со знаменем Вооруженных сил России и Знаменем Победы.

Колонну иностранных военнослужащих открыл парадный расчет Азербайджана. За ним мимо трибун промаршировали расчеты военнослужащих Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.

Лидеры зарубежных стран, прибывшие в Москву на празднование юбилея Победы, стоя приветствовали парадные расчеты своих стран. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, монгольский лидер Ухнаагийн Хурэлсух, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин.

Как передавало ИА Регнум, Россия 9 мая празднует 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В честь этого знаменательного события на Красной площади состоялся торжественный военный парад. Участие в нем приняли более 11,5 тыс. военнослужащих Министерства обороны РФ, ФСБ, МЧС России, Росгвардии и подразделений армий дружественных иностранных государств. Среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад Победы на Красной площади министр обороны России Андрей Белоусов.

Сначала по брусчатке прошагали парадные расчёты, почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие. Затем проследовала военная техника. Впервые по Красной площади прошла колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем.

Над Москвой пролетела группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29, «Русские витязи» на Су-30СМ и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над российской столицей в цвета российского триколора. Завершился торжественный парад под песню «День Победы», исполненную сводным оркестром.

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку прошедшему в Москве параду.