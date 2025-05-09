Москва, 9 мая, 2025, 12:45 — ИА Регнум. ВСУ не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия, заявили 9 мая в Минобороны РФ.

Mil.gov.ua

С начала действия режима приостановки огня (00:00 8 мая) украинская армия нарушила его 5026 раз.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Кроме того, за время перемирия ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через границу — в Курской и Белгородской областях.

Российские войска в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим перемирия, оставаясь на ранее занятых позициях, подчеркнули в военном ведомстве. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В Кремле призвали Киев поддержать приостановку огня, но отметили, что в случае нарушения перемирия Украиной со стороны российских военных последует адекватный и эффективный ответ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления Зеленского — классическая угроза террориста международного масштаба.

В первые дни мая ВСУ резко увеличили число атак на РФ, в том числе на Московский регион. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что продолжающиеся атаки ВСУ на гражданские объекты свидетельствуют о террористической сущности киевского режима, нежелании и неготовности Киева к миру.

Днём 8 мая Минобороны РФ отметило, что ВСУ не соблюдают перемирие — с начало суток украинская армия нарушила режим прекращения огня 488 раз.