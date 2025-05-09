Тель-Авив, Израиль, 9 мая, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачева поздравила россиян с Днем Победы. Соответствующий пост исполнительница опубликовала в своих социальных сетях.

Сергей Виноградов/ТАСС

«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — говорится в тексте на опубликованной Пугачевой фотографии.

После начала спецоперации на Украине Пугачёва со своим мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и детьми покинула Россию и переехала в Израиль. С тех пор артисты путешествуют по разным странам. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года муж певицы признал, что их жизнь значительно ухудшилась после отъезда, и Пугачёва с ним согласна. Однако позже артистка опубликовала видеообращение в соцсетях, заявив, что «нормальные люди» в Россию возвращаться не собираются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Пугачевой была народная любовь, но певица пренебрегла ею. При этом дипломат отказалась осуждать артистку, добавив, что ее личная история не повлияет на популярность песен, созданных различными музыкантами и поэтами.