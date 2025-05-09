Москва, 9 мая, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Новый папа римский, вероятно, продолжит курс своего предшественника, отметил в разговоре с ИА Регнум историк-ватиканист Алексей Юдин. По мнению специалиста, у Льва XIV есть достаточный опыт в «наведении мостов», и именно к этому понтифик уже призвал католиков.

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Роберт Фрэнсис Прево, принявший теперь имя Лев XIV, стал первым американцем на Святом престоле. Его предшественник, папа римский Франциск, скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Конклав с участием 133 кардиналов открылся в Ватикане 7 мая, но избрать преемника понтифика удалось только с третьей попытки. Примечательно, что до голосования 69-летний Прево, по оценкам экспертов, даже не входил в число фаворитов.

В первом своём публичном выступлении в новом качестве Лев XIV высоко оценил работу Франциска и призвал католиков наводить мосты для достижения мира на всей планете (само слово «понтифик» с латыни переводится как «строитель мостов». — Прим. ред.). При этом о конкретных проблемах он не говорил.

«Речь нового папы о мире — прежде всего обращение духовного лидера. То есть не политическое заявление, но призыв именно с помощью религии достигать гармонии. Однако это и не просто абстрактное миротворчество, а конкретная идея, скажем так, заново строить мир», — оценил выступление Льва XIV Юдин.

Собеседник агентства напомнил: ещё в бытность Прево епископом и кардиналом его нередко называли «янки-латинос», поскольку он как раз «наводил мосты» между двумя американскими континентами.

«Рождённый в Чикаго, городе совершенно определённой североамериканской культуры, он посвятил бóльшую часть жизни проблемам Латинской Америки и возглавлял профильную комиссию, уже работая в Ватикане. И в этом смысле он, конечно, следует линии папы Франциска. Хотя однозначно говорить, что он станет продолжателем прежнего курса, довольно сложно. Поскольку, как мы знаем, кардинал, становящийся папой, зачастую так или иначе корректирует свою позицию», — подчеркнул специалист.

На избрание Прево одним из первых и, возможно, эмоциональнее других отреагировал президент США Дональд Трамп, заявивший, что его соотечественник на Святом Престоле — «великая честь». В то же время, например, издание Time считает, что в лице нового папы римского американский лидер приобретёт противника, а не союзника.

«Ещё в те времена, когда Трамп соперничал с бывшим президентом США Джо Байденом, Прево выступал как раз с критикой республиканца. Но тогда это касалось исключительно внутриамериканского и внутрицерковного контекста. Тем не менее Трампу он точно открыто не симпатизировал», — напомнил Юдин.

Что касается перспектив Прево в новом качестве, в том числе на российском, украинском направлениях (а Франциск последовательно обращался ко всем сторонам конфликта), сейчас строить прогнозы ещё рано, резюмировал историк.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин, поздравив Льва XIV с избранием 8 мая, выразил уверенность, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и впредь развиваться на основе «объединяющих нас христианских ценностей».

А ранее, в телеграмме с соболезнованиями в связи с кончиной Франциска, российский лидер подчёркивал, что покойный понтифик был мудрым религиозным и государственным деятелем.