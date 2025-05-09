Нарва, Эстония, 9 мая, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Жители эстонского города Нарва 9 мая пришли посмотреть трансляцию парада Победы в Москве, которую демонстрировали на большом экране с противоположного берега разделяющей Россию и Эстонию реки Наровы, где находится город Ивангород.

Евгений Биятов/Фотохост-агентство РИА Новости

Местные жители собрались на променаде, который располагается вблизи моста Дружбы.

Ивангородские организаторы трансляции, как и в прежние годы, развернули экран к реке, чтобы парад был виден с противоположного берега.

Как передавало ИА Регнум, местные СМИ сообщали, что 9 мая 2024 года трансляцию парада Победы с экрана, установленного в Ивангороде и развёрнутого в сторону Нарвы, посмотрели около 2 тыс. жителей эстонского города.

Впервые подобная трансляция была проведена в 2023 году. Власти Ленинградской области заявили, что мероприятие станет ежегодным.

Эстонское законодательство с 2022 года запрещает использование «враждебной символики», в том числе георгиевских лент, флагов СССР и России. Нарушителям грозит штраф в размере 1200 евро и арест.

В июле 2023 года полиция Эстонии запретила празднование дня освобождения Нарвы от нацистов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: нынешний эстонский режим таким образом показал, что разделяет нацистскую идеологию.

Утром 9 мая в Москве на Красной площади прошёл торжественный военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Парадом Победы командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад министр обороны России Андрей Белоусов.

На трибуне для почётных гостей вместе с ветеранами и президентом России Владимиром Путиным присутствовали лидеры ряда иностранных государств, в том числе Китая, Бразилии, Белоруссии, Кубы, Сербии и Словакии. Выступая перед собравшимися, Путин отметил, что День Победы является главным праздником для народа России.