Возбуждено дело после видео подростков, катавшихся на самокате по «Крокусу»
СК возбудил дело после видео подростков, катавшихся на самокате по «Крокусу»
Красногорск, 9 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после видеоролика, в котором подростки катаются на электросамокате в помещении сгоревшего «Крокус Сити Холла». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в Сети распространились кадры, как юные тиктокеры притащили арендованный электросамокат и огнетушитель в помещение сгоревшего «Крокуса» и устроили там заезд.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.
Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее «Яндекс» после запроса ИА Регнум начал проверку по данному инциденту с подростками. Журналисты связалась с пресс-службой и службой безопасности «Яндекса» и спросили, как, по всей видимости, несовершеннолетние подростки смогли арендовать самокат. В сервисе аренды заявили, что во всем разберутся.
Вскоре официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подростков полицией. Она также уточнила, что оба задержанных 2009 года рождения.