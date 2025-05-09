Красногорск, 9 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после видеоролика, в котором подростки катаются на электросамокате в помещении сгоревшего «Крокус Сити Холла». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

Ранее в Сети распространились кадры, как юные тиктокеры притащили арендованный электросамокат и огнетушитель в помещение сгоревшего «Крокуса» и устроили там заезд.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — говорится в сообщении.

Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее «Яндекс» после запроса ИА Регнум начал проверку по данному инциденту с подростками. Журналисты связалась с пресс-службой и службой безопасности «Яндекса» и спросили, как, по всей видимости, несовершеннолетние подростки смогли арендовать самокат. В сервисе аренды заявили, что во всем разберутся.

Вскоре официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании подростков полицией. Она также уточнила, что оба задержанных 2009 года рождения.