Москва, 9 мая, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высоко оценил прошедший на Красной площади в Москве парад Победы.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

«Хороший!» — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о параде, и, улыбнувшись, показал большой палец.

В 10:00 мск 9 мая на Красной площади начался военный парад в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Программа парада включила в себя вынос российского флага и Знамени Победы на Красную площадь, выступление Верховного главнокомандующего и минуту молчания. Затем торжественным маршем прошли почетные караулы, исторические роты, действующие военнослужащие, оркестр и военная техника.

Как передавало ИА Регнум, участие в параде приняли более 11,5 тыс. военнослужащих Министерства обороны РФ, ФСБ, МЧС России, Росгвардии и подразделений армий дружественных иностранных государств. Среди них около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Кроме того, на параде Победы 9 мая в Москве присутствовали 29 зарубежных лидеров ― главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.