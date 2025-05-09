Краснодар, 9 мая, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Уроженец Купянска, перебравшийся в Краснодар после начала спецоперации, рассказал, как украинцы празднуют День Победы после 2014 года.

Zuma/TASS Празднование Дня Победы в Киеве. 2016

«В детстве, помню, с дедушкой выходили на парад, по форме он был одет, он танкист. А после 2014 года начали запрещать георгиевские ленточки, и праздник превратился в более домашний, с дедушкой и бабушкой и парадом на Красной площади по телевизору», — цитирует «РИА Новости» слова собеседника.

По словам переселенки из Херсона Галины Прокофьевны, после 2014 года проводить праздничные шествия в День Победы, которые она помогала организовывать, в городе было невозможно. При этом местные жители всё равно отмечали праздник и приходили к ветеранам с поздравлениями.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что празднующим 9 Мая жителям Украины и Молдавии, вопреки давлению и запретам, нужно не сдаваться и помнить о самоотверженной борьбе предков за будущее.

В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский инициировал на Украине отмену празднования Дня Победы 9 мая. Он заявлял, что акт о безоговорочной капитуляции вермахта вступил в силу именно 8 мая 1945 года. 1 и 9 мая на Украине объявлены рабочими днями.

В Молдавии же в апреле 2022 года вступил в силу запрет на ношение георгиевской ленты. Конституционный суд республики постановил, что эта мера не нарушает законодательство. Судья Домника Маноле пояснила, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать для иллюстрации исторического материала, но только не для «оправдания военных преступлений или агрессии».