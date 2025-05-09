Москва, 9 мая, 2025, 12:14 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин — был награжден медалью «За боевые заслуги». Согласно архивным документам, приказ о награждении подписал маршал Советского Союза Леонид Говоров, являвшийся одним из авторов плана прорыва блокады Ленинграда.

Фото из личного архива Владимира Путина. Владимир Спиридонович Путин

«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР <…> награждаю: медалью «За боевые заслуги» красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии — ныне инвалида Отечественной войны», — процитировало «РИА Новости» текст документа.

Также под приказом свою подпись поставил член Военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенант Владимир Богаткин.

Награды отец российского лидера был удостоен за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, а также за проявленные при этом доблесть и мужество.

Владимир Путин-старший воевал в Ленинградской области и был тяжело ранен в ногу на легендарном плацдарме Невский пятачок. Чтобы спастись, ему пришлось перебраться на Большую землю. В этом ему помог сосед по дому в Петергофе, который под обстрелами доставил раненого до госпиталя.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин рассказал, как его отец в 1941 году ушел на фронт. По словам российского лидера, у Владимира Спиридоновича была так называемая бронь, которая позволяла ему работать в тылу в годы Великой Отечественной войны, однако он решил пойти добровольцем на фронт. Его определили в истребительный батальон НКВД, который был заброшен в тыл наступающим на Ленинград немцам.

Попав в окружение в ходе одной из операций, отряд из 28 бойцов начал пробиваться к Ленинграду, но выжить из всей группы удалось только четырем бойцам, среди которых был и Владимир Спиридонович Путин. После этого он участвовал в боях на Невском пятачке — плацдарме на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченном и удерживаемом советскими войсками Ленинградского фронта. Там он получил ранение, после которого был демобилизован.