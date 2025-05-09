Приказ о награждении отца Путина подписал автор прорыва блокады Ленинграда
Отца Путина наградили по приказу автора прорыва блокады Ленинграда Говорова
Москва, 9 мая, 2025, 12:14 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны отец президента России Владимира Путина — Владимир Спиридонович Путин — был награжден медалью «За боевые заслуги». Согласно архивным документам, приказ о награждении подписал маршал Советского Союза Леонид Говоров, являвшийся одним из авторов плана прорыва блокады Ленинграда.
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР <…> награждаю: медалью «За боевые заслуги» красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии — ныне инвалида Отечественной войны», — процитировало «РИА Новости» текст документа.
Также под приказом свою подпись поставил член Военного совета Ленинградского фронта генерал-лейтенант Владимир Богаткин.
Награды отец российского лидера был удостоен за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, а также за проявленные при этом доблесть и мужество.
Владимир Путин-старший воевал в Ленинградской области и был тяжело ранен в ногу на легендарном плацдарме Невский пятачок. Чтобы спастись, ему пришлось перебраться на Большую землю. В этом ему помог сосед по дому в Петергофе, который под обстрелами доставил раненого до госпиталя.
Как передавало ИА Регнум, ранее Путин рассказал, как его отец в 1941 году ушел на фронт. По словам российского лидера, у Владимира Спиридоновича была так называемая бронь, которая позволяла ему работать в тылу в годы Великой Отечественной войны, однако он решил пойти добровольцем на фронт. Его определили в истребительный батальон НКВД, который был заброшен в тыл наступающим на Ленинград немцам.
Попав в окружение в ходе одной из операций, отряд из 28 бойцов начал пробиваться к Ленинграду, но выжить из всей группы удалось только четырем бойцам, среди которых был и Владимир Спиридонович Путин. После этого он участвовал в боях на Невском пятачке — плацдарме на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченном и удерживаемом советскими войсками Ленинградского фронта. Там он получил ранение, после которого был демобилизован.